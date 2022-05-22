موعد المؤتمر الدولي للصحفيين 2022 في عمان: يستمر لمدة 4 أيام

أعلنت عمان عن موعد المؤتمر الدولي للصحفيين 2022 الذي يرعاه أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، وهو المؤتمر الذي يشهد حفل افتتاح المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين «الكونجرس» الحادي والثلاثين ويستمر لمدة 4 أيام.

موعد المؤتمر الدولي للصحفيين 2022

وبخصوص موعد المؤتمر الدولي للصحفيين 2022 فقد تمّ إعلان انعقاده في يوم 31 مايو الجاري مايو الحالي الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط ويستمر 4 أيام.

وبعيدا عن موضوع موعد المؤتمر الدولي للصحفيين 2022 فإنه يحظى المؤتمر باهتمام محلي وإقليمي ودولي كونه أبرز حدث صحفي وإعلامي تشهده منطقة الشرق الأوسط، ويشارك في أعماله نحو 350 صحفيًّا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 صحفيًّا وإعلاميًّا يمثلون صحفًا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفًا إلكترونية من مختلف دول العالم.

المؤتمر الدولي للصحفيين

وبحسب بيان فإنَّه من المقرر أن يتضمن برنامج حفل الافتتاح للمؤتمر الدولي للصحفيين 2022 كلمةً للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وكلمة ليونس مجاهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحفيين، وعرض فيلم وثائقي عن الصحافة في سلطنة عُمان، كما يتمّ خلال حفل الافتتاح الإعلان عن جائزة سلطنة عُمان لأفضل صورة صحفية العالم، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقدوا خلال أداء عملهم الصحفي.

ويتمّ خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بمسقط أيضا عقد الاجتماع التأسيسي، وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان العامة، وعقد الجلسة العامة لمناقشة تقرير الأمين العام «رسائل التضامن»، والاجتماعات القارية والاجتماعات الموازية للجان المؤتمر العام حول القرارات المالية والقوانين وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق الفخري، وانتخاب المرشحين الإداريين، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات القانونية والاقتراحات العادية.