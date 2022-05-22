مي كساب تطمئن جمهورها على حالتها الصحية: أنا بخير

طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية المرارة، حيث أنها عانت من وعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية .

وقالت الفنانة مي كساب لـ «الوطن»، «الحمد لله أنا بخير وبتحسن، وشكراً من قلبي لكل حد دعالي ووقف معايا لحد ما خرجت بالسلامة».

تطورات الحالة الصحية لـ مي كساب

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «شكراً من قلبي لكل حد سأل عليه ودعالي عملت عمليه المرارة امبارح بسلام وستر من الله».

وأضافت «شكرا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دائما شايلني شكرا أصحابي وزملائي شكرا جمهوري الكريم ربنا يحفظكم جميعا من كل شر وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه».

تعليقات الجمهور على مي كساب

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، إذ كتب أحدهم «مليون سلامة عليكي.. ربنا يتم ّشفاكي على خير ويصرف عنك أي سوء آمين يا رب العالمين»، وتعليق أخر «اللهم شفاء لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ألف سلامة يا حبيبتي»

آخر أعمال الفنانة مي كساب

آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل «أحلام سعيدة»، وجسّدت دور ليلى التي تعاني من اضطرابات النوم بسبب مشاكل أسرية، وتعاني من عدم الإنجاب وتقنع زوجها بالزواج بأخرى، وبالفعل يتزوج وتعيش هي في معاناة وتبحث عن أي طريقة تنجب بها.

أبطال مسلسل «أحلام سعيدة»

تدور أحداث المسلسل حول 3 سيدات وهنّ فريدة هانم وشيرين وليلي تجمعهنّ معاناة النوم، وتنشأ بينهنّ صداقة قوية.

مسلسل «أحلام سعيدة» شارك فيه عدد من النجوم من بينهم؛ يسرا، وغادة عادل، وشيماء سيف، ومي كساب، وانتصار، وعماد رشاد، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وسامي مغاوري، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.