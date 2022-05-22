طقس اليوم في مطروح.. ارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف ترابية

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح، اليوم الأحد، تقلبات في مختلف الأنحاء، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، مروراً بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة وفوكه والضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، وتضرب الرياح المثيرة للأتربة معظم المناطق بالمحافظة، خاصة المناطق القبلية الواقعة جنوب المدن والقرى في المناطق المفتوحة على الصحراء الغربية.

طقس مطروح اليوم ودرجات الحرارة

ويأتى طقس اليوم في مطروح مختلفا عن أمس السبت، ويشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وتسجل درجات الحرارة بمطروح، اليوم الأحد، 22 مايو 2022، العظمى 24 درجة والصغرى 16، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 59% وتسجل سرعة الرياح 34 كم/ في الساعة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

عواصف ترابية

وأثر نشاط الرياح في المناطق الصحراوية في مطروح على نشاط العواصف الترابية، ما تسبب في انخفاض نسبة الرؤية على الطرق السريعة والدولية، ومنها طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وطريق «الضبعة الإقليمي - القاهرة»، وطريق «العلمين - وادي النطرون»، وطريق «مطروح - السلوم» غربا، وطريق «سيوة - مطروح» الصحراوي.

ونبهت إدارة المرور، من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة، على جميع قائدي السيارات بتخفيض السرعات، وتوخي الحذر، للحفاظ على أرواحهم والركاب المسافرين خلال رحلات السفر الطويلة.

توقف حركة الصيد

وأكد منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حركة الصيد متوقفة في البحر لليوم الثاني على التوالى في جميع مواني مطروح والسلوم، لعدم استقرار حالة البحر المتوسط، وارتفاع المد والجزر ونشاط الرياح، مشيرا إلى منع تصاريح سروح الصيد في ميناء مرسي مطروح الشرقي والميناء الغربي وميناء السلوم لحين استقرار الأحوال الجوية.