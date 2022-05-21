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الداخلية تكشف ضبط 1263 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر 

كتب:

محمد بركات
12:28 م | السبت 21 مايو 2022
حملات تموينية

حملات تموينية

أسفرت حملات وزارة الداخلية التموينية عن ضبط 1263 قضية متنوعة من بينها 5 قضايا حجب سلع ومواد بناء بمضبوطات بلغت 11,950 طن «دقيق - أرز – سكر – مسلى – أعلاف – 2 طن أسمنت».

كما أسفرت الحملات عن ضبط 322 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 28,010 طن «جبن – مكرونة – سكر حر – أرز – دقيق أبيض – زيت – أعلاف- منظفات – 450 رغيفا – 287 قطعة غيار أجهزة كهربائية – 440 عبوة سجائر – 56 إسطوانة بوتاجاز».

ضبط 419 قضية في مجال مخالفات المخابز

وضبط 419 قضية فى مجال مخالفات المخابز «9 قضايا دقيق مدعم – 100 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 84 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 67 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 39 قضية توقف عن الإنتاج – 120 قضية متنوعة أخرى»، وبلغت المضبوطات 5,300 طن دقيق بلدي.

كما جرى ضبط 5 قضايا استيلاء على السلع المدعومة، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 74,960 طن – 56 إسطوانة بوتاجاز – 440 عبوة سجائر – 450 رغيفا - 287 قطعة غيار أجهزة كهربائية) كان أبرزها الآتي:

- ضبط 6 أطنان جبن أبيض معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بمحافظة المنوفية.

- ضبط 30 طن أسمنت لعدم الإعلان عن أسعارها بحوزة مالك بمحافظة المنوفية.

- ضبط 2 طن أسمنت مخزنان بحوزة مسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية

- ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصري بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 44 قطعة أجهزة تنبيه صوتية وكماليات سيارات «رول فاميه» بدون مستندات، بحوزة مسئول عن محل لتجارة كماليات السيارات بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 29 قطعة أجهزة تنبيه ضوئية خاصة بمركبات الطوارئ، بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق، بمحافظة الغربية.

- ضبط 33000 قطعة حلوى جافة معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم.

- ضبط 7206 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات وغير مسجلة بالجهات المعنية المختصة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعي بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

- ضبط 4,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني، بحوزة مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالشرقية.

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