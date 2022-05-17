التحفظ على كاميرات المراقبة بحادث وفاة سيدة الدقي: «رمت نفسها من الـ12»

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حادث مصرع سيدة الدقي، التي ألقت بنفسها من الطابق 12، بسبب معاناتها من ألم مرض الغضاريف، تمهيدًا لتفريغها وتحديد ملابسات الحادث، واستدعت النيابة العامة عددًا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال وفاة الشابة التي لم تتجاوز الـ24 عامًا، وأمرت فرق البحث لتكثيف جهودها، وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وتبين وجود شبهة جنائية حيال وفاتها من عدمه.

النيابة تأمر بنقل جثمان الموظفة للتحقيق

كما أمرت جهات التحقيق بنقل جثة الموظفة، التي أنهت حياتها بالقفز من الطابق الثاني عشر من أعلى أحد العقارات الكائنة بشارع مصدق بدائرة قسم شرطة الدقي لمشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة وكشف ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً صباح اليوم يفيد بسقوط موظفة من الطابق الـ12 بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الدقى إلى مكان الحادث، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة موظفة في العقد الثالث من عمرها أسفل العقار الكائن بشارع مصدق بالدقى.

التحريات: تعاني من أزمة نفسية

وبينت التحريات أن الموظفة تعاني من أزمة نفسية حادة خلال الأيام الماضية بسبب تعرضها لمشكلات مرضية في الغضاريف، وبسبب تأخر تعافيها وخصوصاً وهي فى مثل هذه السن الصغيرة، قررت التخلص من حياتها،وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تتابع التحقيق في الواقعة.