على الحجار يحيي حفلا غنائيا في الشرقية وياسمين علي بمسرح الجمهورية في دار الأوبرا

يقام مساء اليوم العديد من الحفلات الغنائية يأتي على رأسها حفل الفنان الكبير على الحجار وكذلك الفنانة ياسمين علي.

يحيي الفنان الكبير على الحجار حفلا ضمن مهرجان تل بسطا، الذي انطلقت فعاليات دورته الأولى في محافظة الشرقية، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، وذلك يوم الجمعة الماضية ويختتم فعالياته مساء اليوم بحفل الحجار.

على الحجار نجم حفلات اليوم

وسيقدم الفنان على الحجار خلال حفله بمهرجان تل بسطا عددا من أغانيه المميزة، التي يحبها الجمهور ومتنوعة ما بين الأغاني القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا.

كما تحيي الفنانة ياسمين على حفلا مساء اليوم، على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وستقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها المميزة، ومنها «نقابل ناس وتفاءلوا بالخير ويا بتاع الورد».

أخر أعمال علي الحجار

يذكر أن الفنان على الحجار كان قد أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة الماضية، وذلك على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وخلال الحفل قدم عددا من أغانيه الخاصة منها «عارفة»، وتتر مسلسل «جزيرة غمام»، الذي قدمه في السباق الرمضاني الماضي، وغيرها من الأغاني.

أما الفنانة ياسمين علي فكانت آخر الأعمال التي شاركت بها هي مسرحية خيبتنا مع الفنان محمد صبحي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضها على خشبة المسرح في مدينة سنبل.