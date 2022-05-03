20 مايو.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل علي الحجار في «دار أوبرا مست»

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، «دار أوبرا مست»، يوم الجمعة 20 مايو الجاري، الساعة الثامنة مساء.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغنيات القديمة والحديثة التي قدمها علي الحجار خلال مشواره الفني، فضلا عن بعض تترات الأعمال الدرامية.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار

طرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل علي الحجار بأربع فئات مختلفة، الفئة البرونزية بقيمة 300 جنيه، والفئة الثالثة الفضية بقيمة 450 جنيها، أما الفئة الثانية الذهبية جاءت بسعر 550 جنيها، فيما بلغ سعر الفئة الأولى البلاتينية 700 جنيه. واشترطت الشركة لدخول الحفل ارتداء الملابس الرسمية، وعدم دخول الأطفال الأقل من 6 سنوات.

يذكر أن علي الحجار قدم آخر حفلاته الشهر المنصرم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقته الموسيقية، خلال سلسلة السهرات الرمضانية التي قدمتها الأوبرا في شهر رمضان الكريم، وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني من بينها: «تجيش نعيش، زي الهوا، في هويد الليل، على أد ما حبينا، عارفة، أنا كنت عيدك، الزين والزينة، ولما الشتا يدق البيان»، إضافة إلى مجموعة من تترات المسلسلات التي قدمها منها «بوابة الحلواني، الليل وأخره وغوايش».

كما قدم الحجار لأول مرة خلال الحفل تتر مسلسل «جزيزة غمام» على خشبة المسرح، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2022، بطولة الفنان طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويعد غناء تتر مسلسل «جزيرة غمام» عودة جديدة لعلي الحجار بعد غياب عن تقديم تترات الأعمال الدرامية دام لمدة 7 سنوات، والذي قدم 10 أغنيات خلال المسلسل ما بين تتري البداية والنهاية ورباعيات، بعد إقناع شديد من مؤلف العمل لتأكيد رؤيته أن صوت الحجار هو الصوت الوحيد الذي يمكنه إيصال الرسائل المطوية داخل مشاهد المسلسل للمتابعين.