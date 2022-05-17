أغنية جديدة لـ بليغ حمدي لم تظهر للنور يغنيها علي الحجار.. اعرف الحكاية

كشف الكاتب أيمن الحكيم، تفاصيل أغنية وطنية جديدة للموسيقار الكبير بليغ حمدي، ومن كلماته أيضا، بعد نحو 29 سنة على رحيل الموسيقار الكبير، وسيغنيها النجم علي الحجار قريبا، ليستمتع الجمهور بحدث فني كبير.

تفاصيل أغنية بليغ حمدي

قال أيمن الحكيم في تصريحات لـ«الوطن»: المهندس أسامة فهمي ابن أخت الموسيقار الكبير بليغ حمدي، تواصل معي وأخبرني أنه عثر على أغنية جديدة من ألحان بليغ، لم تظهر للنور، وأنه يرشح علي الحجار لغنائها، ويراه الأنسب والأقرب لروحها.

وتابع: أرسل لي اللحن بصوت بليغ على العود، وهي أغنية وطنية من كلمات وألحان بليغ، الأغنية طويلة حوالي 12 دقيقة، وهي في حب مصر على طريقة بليغ، موضحا: «سمعتها مرة وأكثر ولم أجد إجابة للسؤال القديم»: «هو الرجل ده بيجيب المزيكا دي منين!»

تفاصيل أغنية بليغ حمدي

أضاف «الحكيم»: جرى إرسال الأغنية للنجم علي الحجار، وكانت فرحة علي الحجار بالأغنية وحماسه لا توصف، وفوق ما توقعت، وحاليا يعمل عليها، وسنكون أمام حدث غنائي كبير قريبا، سيسعد الجمهور.

وأكد أن الأغنية كتبها بليغ حمدي بعد فترة معاهدة كامب ديفيد، وتأثير هذا الحدث على علاقة مصر بالدول العربية، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى هذه الأغنية في هذه الفترة، خاصة مع تراجع مستوى الأغنيات الوطنية مؤخرا.

وقدم بليغ حمدي ألحان العديد من الأغنيات المتميزة، التي ما زالت عالقة فى وجدان الجمهور، والتي يتغنى بها كبار النجوم، من بينها أغنية «عدى النهار» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودي، كما قدم عام 1970 أغنية «يا حبيبتي يا مصر»، التي غنتها الفنانة شادية من كلمات الشاعر محمد حمزة.

وبعد انتصار أكتوبر 1973، قدم أغنية «بسم الله، الله أكبر بسم الله» التي تعد أسرع أغنية في تأليفها وتلحينها، إذ كتب كلماتها الشاعر عبد الرحيم منصور، وفي العام نفسه، شارك بليغ في أكثر من أغنية وطنية أخرى، منها: أغنية «حلوة بلادي السمرا بلادي»، وأغنية «على الربابة» غناء الفنانة الجزائرية وردة، ومن كلمات عبد الرحيم منصور، بالإضافة إلى أغنية «عاش اللي قال» للعندليب، وكلمات محمد حمزة.