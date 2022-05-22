«تموين الجيزة»: البطاقات غير المحدثة برقم الموبايل مستمرة في العمل

قالت هالة خليل، وكيل مديرية تموين الجيزة، إنّ تحديث البطاقات التموينية يتم في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، ويتم التعامل من خلال الرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالمواطن، نافية ما تردد من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رغبة الدولة في إلغاء البطاقات التموينية، لافتة إلى أنّه يتم التحول تدريجيا للمعاملات بالرقم القومي ورقم الموبايل، لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطن، إذ إنّ الشركات المنفذة للبطاقة الذكية يجب أن يكون لديها بيانات المواطن كاملة، للتواصل معه من خلالها.

بطاقة التموين والتحديث برقم الموبايل

وأضافت وكيل مديرية تموين الجيزة في حوارها مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة TeN، إنّه لن يتم إلغاء بطاقة التموين بسبب عدم تحديثها برقم الموبايل، مشيرة إلى أنّ تحديث البطاقة يتم من خلال موقع دعم مصر بعد استلام رسالة على بون الصرف، وبعد تسجيل الرقم تأتي رسالة بأنّ الطلب قيد المراجعة، وتكرار الرسالة على بون الصرف يعني أنّ الطلب لا يزال تتم مراجعته ولا داعٍ للقلق من وجود تلك الرسالة.

زيادة الرقعة الزراعية

وشددت خليل، على أنّ السلع التموينية متوفرة، وتستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية لزيادة المطلوب من المحاصيل والسلع الأساسية ومنه القمح، موضحة أنّ هناك عمل جاد ومستمر لضبطيات التموين، وكان آخرها 105 شكائر دقيق تم ضبطها مؤخرا في سيارة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت وكيل مديرية تموين الجيزة، أنّ تهريب الدقيق المدعم «جريمة»، حيث يتم استغلاله في غير الغرض المخصص له.