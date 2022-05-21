وزير التموين: أسعار الخضراوات والفاكهة لم تشهد ارتفاعا الفترة الماضية

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن الدولة المصرية نجحت في فرض الرقابة والسيطرة على الخضروات والفاكهة، وذلك بالرغم من الأزمات العالمية التي حدثت.

الطماطم ارتفع سعرها 10 أيام ثم تراجعت مرة أخرى

وأضاف وزير التموين خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه لم يحدث أي ارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضية إلا في الطماطم فقط، متابعًا: «ارتفاع سعر الطماطم استمر لمدة 10 أيام فقط ثم تراجع».

استمرارية الإنتاج والصوب الزراعية وراء توفير جميع أنواع الخضروات والفاكهة

وأكّد أنَّ استمرارية الإنتاج والصوب الزراعية كان لها الفضل في توفير كل أنواع الخضراوات والفاكهة، وعدم حدوث عجز في توفير السلع، مشددًا على أهمية الصوب الزراعية، لكونها تلعب دورًا هامًا في توفير الخضروات والفاكهة طوال العام، منوها بأن الصوامع تلعب دورًا هامًا أيضًا المحافظة على القمح طوال العام.

نستهدف 5 ملايين طن صوامع

وأوضح أنَّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة الفترة الماضية برفع الاحتياطي الاستراتيجي لـ6 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتنفيذ المشروع القومي للصوامع بإجمالي 3.4% ونتوجه لإجمالي 5 ملايين طن صوامع وجار التعاقدات بهذا الشأن مع زيادة مستودعات الزيوت.