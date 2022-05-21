وزير التموين: احتياطي اللحوم يكفي لـ6 شهور.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر لديها تعاقد لمدة 16 شهر على اللحوم السوداني، إلى جانب وجود احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لـ6 شهور، وأضاف وزير التموين، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تمتلك شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية، وتزداد فرصة استيرادها في الشتاء بسبب الفقد الذي يحدث في هذه الفترة، ومصر تمتلك احتياطي من الدواجن المجمدة يكفي لـ7 أشهر.

الأزمة الروسية الأوكرانية سببت تضخما وأثرت على الأسعار

وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية، تسببت في أزمة من التضخم الكبير، والتي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي طرأت عقب أزمة كورونا سببها أن الاقتصاد العالمي خلال الجائحة كان ينمو ببطء، وبعد التعافي من كورونا بدأ الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات غير متوقعة ؛ وبالتالي زيادة كافة السلع الاستراتيجية .

وأشار وزير التموين، إلى أن سلاسل الإمدادات في العالم تأثرت، وعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في عدم وضوح الأزمة بشكل كبير، إلى جانب حدوث ارتفاع كبير في الأسعار.