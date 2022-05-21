«التموين»: إنشاء أسواق نصف جملة للحفاظ على استقرار الأسعار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم السبت، خلال افتتاحه مشروع «مستقبل مصر»، بإنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع لزيادة حجم المعروض، موضحًا أن أسواق الجملة الكبيرة مثل العبور تكون خارج الكتل السكانية، وبمساحات كبيرة تتجاوز 100 فدان.

100 فدان مساحة أسواق الجملة

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسواق الجملة تكون كبيرة وتبلغ مساحتها 100 فدان، وبجانب ذلك يتم إنشاء أسواق نصف جملة بدلا من الشوادر المقامة في الشوارع وذلك للحفاظ على أسعار متوازنة حتى نهاية هذا العام، موضحًا: «أسواق نصف جملة تكون بنظام حق الانتفاع والإيجار بدلا من الشوادر لزيادة حجم المعروض».

وتابع مساعد أول وزير التموين، أن هناك حاجة إلى إنشاء أسواق نصف جملة بمساحات متفاوتة، إذ يجب مراعاة اختلاف الكثافات السكانية ومتوسط الإنتاج، بحيث تبدأ من 2 فدان حتى 10 أفدنة داخل المناطق كثيفة السكان مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

أهمية أسواق نصف الجملة

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أنّ إنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع يحافظ على استقرار أسعار السلع، موضحا أن مصر تحتاج إلى إنشاء 22 سوق جملة بمساحات كبيرة وهو ما يوفر السلع بأسعار مناسبة، ولفت إلى أنّ هناك أكثر من نوع لأسواق الجملة، مثل الأسواق القريبة من أماكن إنتاج الخضر والفواكه، وتُسمى «أسواق استهلاكية».