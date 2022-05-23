حظك اليوم برج العذراء اليوم الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء عليه الهدوء والتروي فى جميع قراراته اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والاجتماعي، وذلك وفقا لما نصحت به خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بعدم التسرع، وضرورة أن يظل هادئًا جدًا فى حوارته وأحاديثه مع المحيطين به.

كما أكدت خبيرة الأبراج، أن مولود برج العذراء اليوم على الصعيد المهني والاجتماعي، يجب أن يكون حذرا حتى لا يتعرض لأي خسائر مهنية أو اجتماعية، لهذا يجب السيطرة على غضبه وانفعالاته اليوم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج العذراء قد يتعرض اليوم لكثير من الضغوط والارتباك، نظرا لأن القمر موجود فى مواجهة القمر ونبتون، ولهذا تطالبك الأفلاك اليوم بضرورة متابعة أحوالك المالية والانتباه إلى حقوقك المالية والأدبية على الصعيد المهني، ومحاولة تفادي أي خسائر قد تتعرض لها اليوم، نظرا لوجود تشويش ذهني وفقا لحالة الأفلاك فى برجك، لهذا عليك الحذر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

يجب أن يحافظ مولود برج العذراء على هدوئه اليوم، خاصة فى حالة وجود أي حوار بينه وبين شريك حياته، نظرا لأن الأفلاك تنصحه بالتروي والسيطرة على انفعالاته لأن حالة التشويش مستمرة معه اليوم بسبب وجود نبتون فى مواجهة القمر ببرجه، لهذا يجب أن يحافظ على هدوئه، وفق حظك اليوم.