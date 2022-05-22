حظك اليوم برج الحوت الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات التي تهتم بعملها طوال الوقت، ومن أبرزهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

ولمواليد برج الحوت المتابعين للحركة الفلك والكواكب، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من عبير فؤاد خبيرة الأبراج في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت إن حظك اليوم على الصعيد المهني، فإنه ما زال القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا لإعلان خططك وعليك بالتزام التواضع والكتمان كي تنجح مساعيك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «عبير» لمواليد هذا البرج، إن عطارد في وضع معاكس وعليك أن تكتم انفعالاتك وتتجنب الصدام مع البعض وراقب الأجواء في صمت.

صفات مواليد برج الحوت

يُعرف عن مواليد برج الحوت أنه «صاحب صاحبه» فهو يتواصل دائمًا مع الأصدقاء والأقارب، كما انه مستمع جيد، فهو يتبع قلبه ومشاعره، كما يعرف عنه أنه يتصف بالحنان والعطف على المحيطين، مما يجعله يتعرض للكثير من المشاكل في حياته اليومية بسبب ثقته المفرطة في الآخرين.