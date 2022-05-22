حظك اليوم برج الجدي الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

التغريد خارج السرب والتفكير بعيد عن الصندوق، من أبرز مميزات مواليد برج الجدي ومنهم الصحفية والممثلة الراحلة روز اليوسف، والتي استطاعت خلال الأربعينات أو الخمسينات القرن الماضي أن تنشأ أول صحيفة مصرية، ومن نجوم هذا البرج الكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.

ولمواليد برج الجدي المتابعين للحركة الفلك والكواكب، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من عبير فؤاد خبيرة الأبراج في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجدي، القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «عبير» لمواليد هذا البرج، إن من المهم أن تنتبه لأقوالك حفاظا على علاقاتك.

صفات مواليد برج الجدي

أصحاب برج الجدي من الشخصيات التي تفكر بعقلانية وذكاء، كما أنهم من الأشخاص الناضجة والتي تمتلك الكثير من الأفكار الإبداعية، فهو يمتلك شجاعة كبيرة ومواجهة الصعاب، لذلك يفضل دائمًا البحث عن العلوم والأماكن التي تطور مهاراته العلمية والمهنية.