حظك اليوم برج الدلو الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الروح المرحة، والابتسامة الجميلة التي تجذب الآخرين من أبرز صفات مواليد برج الدلو، ومن ينطبق عليها هذه الصفات الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

ولمواليد برج الدلو المتابعين للحركة الفلك والكواكب، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من عبير فؤاد خبيرة الأبراج في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو، ما زال القمر في برجك مما يساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «عبير» لمواليد هذا البرج، إن اليوم تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب ويجعلك ذلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

صفات أصحاب برج الدلو

الغموض والثبات الانفعالي والشخصية القوية، الذي يتعامل مع الجميع بسلوك عفوي وتلقائي يجعله يدخل في قلوب الآخرين من أهم صفات مواليد برج الدلو، الذي يعتبر متحدث لبق وظريف، ومتحاور جيد يمكنه كسب ثقة الآخرين بسرعة بسبب حكمته، ومع ذلك فأنه يرفض التدخل في شئون حياته الشخصية فهو لا يقبل بالتحدث عن خصوصيته لأى شخص مهما كان.