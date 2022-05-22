حظك اليوم برج القوس الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الصلابة وقوة الشخصية من أبرز ما يميز مواليد برج القوس، فضلا عن عدم الاستماع إلى الانتقادات والكلمات المسيئة وهو ما قامت به الفنانة نجلاء فتحي عندما هاجمها البعض بسبب تقدمها في العمر، وهي من أبرز مشاهير هذا البرج، ومنهم أيضا الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

ولمواليد برج الدلو المتابعين للحركة الفلك والكواكب، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات من عبير فؤاد خبيرة الأبراج في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس إن حظك اليوم على الصعيد المهني، ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي للقيام باتصالات مهنية واجتماعية موفقة، وتعرف كيف توطد صلاتك بالبعض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «عبير» لمواليد هذا البرج، إن مواجهة عطارد لبرجك تدعوك للانتباه والاهتمام بالأحباب أو بشريك الحياة.

صفات مواليد برج القوس

يفضل أصحاب برج القوس الاستقلالية والحرية، فهو يحب المغامرة وتجربة كل ما هو جديد، لذلك يبحث دائمًا عن تطوير ذاته والنجاح حتى يمكنه الاعتماد على ذاته ولا يطلب من الآخرين المساعدة.