الأرصاد: أجواء ربيعية لمدة 48 ساعة.. والحرارة على القاهرة تسجل 21 درجة

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه توجد الآن أجواء ربيعية معتدلة على جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يوجد انخفاض ما بين 3-5 درجات الحرارة وذلك لمدة 48 ساعة مقبلة.

كتلة هوائية باردة قادمة من البحر المتوسط

وأضافت هيئة الأرصاد أنَّ السبب في هذه الموجة الربيعية هو كتلة هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، إذ عملت على تلطيف حالة الطقس وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، بعد الموجة الحارة الذى شهدتها البلاد خلال الـ4 أيام الماضية.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ هذه الموجة الربيعية المعتدلة، ستظل في الأجواء المصرية حتى نهاية غد الأحد، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 28- 34 وذلك بشكل متفاوت بين محافظات شمال وجنوب البلاد وشمال الدلتا ومنطقة مصر الوسطى، وتسجل القاهرة الآن 21 درجة مئوية وتصل إلى 28 درجة في فترات الظهيرة.

واضافت الارصاد، استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهى مثيرة للاتربة والرمال احيانا، وبشكل متقطع، بشكل خاص على الطرق والمناطق المكشوف، بسبب الكتلة الهوائية الباردة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر، جاءت على النحو التالي:

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 29 18

طنطا 28 18

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 18

بلطيم 27 18

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 26 15

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 16

السويس 30 18

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 30 18

نخل 30 13

نويبع 34 20

طابا 31 18

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 29 19

بني سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 18

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

إدفو 36 22

أبوسمبل 36 23

الوادي الجديد 34 22

شلاتين 38 26

أبورماد 37 25

حلايب 33 27

راس حدربة 32 26.