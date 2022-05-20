الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأيام المقبلة «رياح شديدة تبدأ السبت»

تشهد الأيام المقبلة تقلبات الطقس وفق ما حذرت الأرصاد الجوية مشيرة إلى توقعاتها بحالة من نشاط رياح شديدة على معظم الأنحاء تبدأ من غدا السبت الموافق 21 مايو، كما يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، لتستمر تقلبات الطقس لعدة أيام.

تحذير من تقلبات الطقس ورياح شديدة

ونصحت منار أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بتجنب النزول في الشوارع إذا اشتد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وإذا اضطروا إلى ذلك فعليهم ارتداء الكمامات حتى يحموا أنفسهم من تقلبات الطقس وفي ظل هبوب رياح شديدة.

كما أشارت الأرصاد، في بيانها الذي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى فرص سقوط الأمطار الخفيفة، غدا السبت على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.