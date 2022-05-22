إدارة الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الفنون

احتفلت إدارة الموسيقات العسكرية بانتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، حيث بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلي قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التي تم تنظيمها.

وألقى العميد وائل الدسوقي مدير إدارة الموسيقات العسكرية كلمة هنأ فيها الدارسين بانتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الفنون، مشيرًا إلى حرص إدارة الموسيقات العسكرية على التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية الفنون من أجل إعداد كوادر مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية في الموسيقى العربية.

وألقت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين للقوات المسلحة، مؤكدة على استعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من المتميزين وتبادل الدروع وأختتم بالعزف الفردي لخريجين الكونسرفتوار والعزف الفردي لخريجين الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الوترية والفرقة السيمفونية بإدارة الموسيقات العسكرية.