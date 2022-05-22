الزراعة: حققنا اكتفاء ذاتيا من محاصيل الخضار والفاكهة «فيديو»

قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من محاصيل الخضار والفاكهة، إذ إنّ الأصناف القليلة التي يتم استيرادها تكون لتحقيق الرفاهية فقط، موضحًا أنّ الصوب الزراعية تنجح بها زراعات مثل الطماطم والخيار والكوسة والفاصوليا وبعض محاصيل البقوليات مثل اللوبيا وكذلك بعض انواع الفاكهة.

تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الزراعي

وأضاف وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن الصوب نجحت في توفير السلع الغذائية الأساسية كما قدمت دعمًا فنيًا بشكل غير مباشر للقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أنّ تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الزراعي من أولويات عمل وزير الزراعة، حيث تُقدّم الدراسات الفنية للصوب الزراعية، وتجرى المعاينات، وتحليل التربة والمياه لتحديد العناصر الغذائية الموجودة وتحديد إذا ما كان هناك عنصر مرتفع يضر بالتربة الزراعية، إضافة للدعم الفني المستمر بدءًا من من الحصول على البذرة وتعريفه بمصادر التقاوي المعتمدة والمسجلة من وزارة الزراعة، ووتعريفه بأماكن الحصول عليها من اقرب مكان له طبقًا للموقعه الجغرافي، ومتابعته من خلال زيارات دورية حتى حصاد المحصول، وتكون كل هذه الخطوات مجانًا للمزارعين.

توفير دورات تدريبية باستمرار للشباب

ونوّه عطا بتوفير دورات تدريبية بشكل مستمر للشباب؛ لتشجيعهم على العمل بالقطاع الزراعي، ويتم التدريب في المكاتب الإرشادية الزراعية ويتم تعريف الشباب باقرب مكتب ارشاد زراعي لهم وفقًا لموقعهم الجغرافي، وتتم الدورات التدريبية بالتنسيق داخل أجهزة وزارة الزراعة مع معهد بحوث البساتين شعبة الخضر، والإدارة المركزية للبساتين ومدريات الزراعة.

ودعا الشباب لزيارة أقرب إدارة زراعية لهم والحصول على البيانات الكاملة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على البيانات من خلال صفحة على «فيس بوك» بعنوان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وسيتم الرد على كل الاستفسارات وتقديم كل أوجه الدعم مع تأكيد أن كل هذه الخدمات تقدم مجانًا للشباب لتشجيعهم على العمل بالمجال الزراعي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن كل منطقة جغرافية لها ميزة نسبية لمحاصيل معينة، فبعض المناطق مشهورة بزراعة الطماطم بكفاءة والبعض الآخر مشهور بزارعة الخيار، وهو ما يجعل المزارعين بهذه المناطق يفضلون زراعة هذه الأصناف، وهنا تكمن أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لربط المحاصيل باحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وأشاد بالدور الرائع الذي يقوم به الحجر الزراعي المصري من «تكويد» كل المزارع والصوب الزراعية في مصر و«تكويد» تعني وضع كود لكل مزرعة وصوبة، وقصر تصدير المحاصيل الزراعية على المزارع «المكودة».

وتابع عطا بأنه يجوز استخدام الصوب الزراعية بالأراضي الزراعية القديمة؛ لأن لديها قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالمياه، ولذلك أصبح الحل الأمثل لزراعتها هي الزراعة المحمية، أما الأراضي الرملية لا يمكن زراعتها إلا باستخدام اساليب الري الحديث.