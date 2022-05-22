الحكم على 5 من أسرى «نفق الحرية».. وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية، أنَّ المحكمة العسكرية في الناصرة عقدت اليوم، جلسة للنطق بالحكم على أسرى سجن جلبوع الذين استطاعوا الهروب في شهر سبتمبر الماضي في عملية سميت بعملية «نفق الحرية»، إذ فروا من زنزانتهم إلى خارج السجن من خلال نفق تمّ حفره على مدار عدة شهور، فيما استطاعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.

الحكم على الأسرى

وبحسب الوكالة الفلسطينية، أصدرَت المحكمة حكمها على 5 أسرى، فيما أجلت محاكمة زكريا الزبيدي، إذ حكمت بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر إضافية لفترة حكمهم، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، وهم: يعقوب قادري (49 عاما)، محمود العارضة (46 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) ومناضل انفيعات (26 عاما)، وأيهم كممجي (35 عاما).

فرض عقوبات إضافية على الأسرى

كانت المحكمة نظرت في شهر أبريل الماضي بطلب النيابة العامة في فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى آخرين اتهمتهم سلطات الإسرائيلي بأنهم ساعدوا في عملية نفق الحرية.