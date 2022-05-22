صور ضحايا الفنان مصطفى هريدي في حادث الشيخ زايد: «عربيتهم اتفرمت»

حادث أليم على طريق الشيخ زايد، اتهم فيه الفنان الكوميدي الشهير مصطفى هريدي، بعد أن صدم سيارة أخرى تقل 4 شباب، ما أسفر عن إصابات بالغة له ولهم، لذا قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حجز مصطفى هريدي، 24 ساعة، والتحفظ عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.

«الوطن» تنشر الصور الأولى لضحايا الحاث

وتنشر «الوطن» الصور الأولى لضحايا مصطفى هريدي في حادث الشيخ زايد، الذين تعرضوا لإصابات بالغة، وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة.

أقوال الضحايا: فوجئنا بسيارة الفنان

النيابة استمعت لأقوال المصابين فى الحادث، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

مصطفى هريدي: فوجئت بسيارة الضحايا أمامي

ومن جانبه، قال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه، أنه فوجئ بسيارة الضحايا أمامه، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

بداية الواقعة.. بلاغ يتهم مصطفى هريدي

بداية الواقعة تعود، حينما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي.

وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، أما سيارة المتهمين فظهرت وقد تحطمت تماما.