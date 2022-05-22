الموافقة على 200 طلب تصالح جديد بمدن جنوب سيناء.. منها 15 في دهب

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن عمليات التصالح في مخالفات البناء مستمرة في المدن، لافتا إلى تشكيل لجنة بكل مدينة لمتابعة استلام ومراجعة ملفات المتقدمين للتصال.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، هو رئيس لجنة التصالح على مستوى المحافظة، يقوم بعرض الملفات من أجل التصديق عليها، وتوصيل المرافق للمباني.

وتابع بأن رؤساء المدن يتابعون ملف التصالح يوميا، لأنه أحد الملفات المهمة التي تتابعتها القيادة السياسية، موضحا أن أي طلبات يجري فحصها يقوم المواطن بدفع الرسوم المقررة، حتي تقوم اللجنة المشكلة في كل مدينة بمعاينة المبنى وتحديد قيمة التصالح.

200 طلب جديد

وأكد اللواء خالد فودة، أن إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى المدن 8000 طلب، جرى فحص أكثر من 90% منها، وجرى استبعاد حالات غير مطابقة للتصالح، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح التي جرى الموافقة عليها خلال شهرين 200 طلب، ليصل بذلك إجمالي الطلبات التي جري التصديق عليها نحو 2500 طلب.

وأضاف المحافظ، أن المواطن يحصل بعد الموافقات على نموذج «10»، ويستطيع من خلاله التقديم في مجالس المدن للحصول علي المرافق من مياه وكهرباء، وتركيب العدادات واستكمال أعمال البناء في حالة توقفه.

وأكد أنه وافق على 15 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب «نموذج 10»، وذلك خلال عرض لواء عبدالله عزت رئيس مدينة دهب، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب 115 تصالح .

تقنين الأوضاع.

قال محافظ جنوب سيناء، إن ملف تقنين الأوضاع يسير بالتوازي مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى الموافقة علي تقنين نحو 300 حالة منازل حتى الآن، وفيما يخص الزراعة أشار المحافظ إلى أن هناك لجان تعمل لاستكمال الاوراق من أصحاب المزارع.

وتابع أن أهالي طلبات تقنين الأراضي الزراعية بمحافظة جنوب سيناء بلغ ما يقرب من 900 طلب حتى الآن، طبقا للشروط التي وضعتها الدولة، ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في محافظة جنوب سيناء نحو 36 الف فدان أما المساحة القابلة للزراعة تتعدى 300 ألف فدان.