أحداث الوسط الفني في 24 ساعة: بوسي تحتفل بزفافها ومي كساب تجري عملية

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية عددًا من الأحداث الخاصة بعدد من الفنانين وعلى رأسهم احتفال الفنانة بوسي بحفل زفافها في مفاجأة سعيدة للجمهور، واحتفال المؤلف دكتور مدحت العدل بعقد قران ابنته وغيرهم.

حفل زفاف بوسي

احتفلت مساء أمس الفنانة بوسي بحفل زفافها على الماكيير الشهير هشام ربيع وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين كانوا حريصين على التواجد وتهنئتها.

مدحت العدل يحتفل بعقد قران ابنته

كان واحدًا من الأخبار الفنية أيضا احتفال السيناريست دكتور مدحت العدل بعقد قران ابنته، التي عقد قرانها الشيخ علي جمعة وسط حضور الأهل والاقارب وظهرت بفستان أبيض بسيط.

عملية جراحية لمي كساب

هناك أيضا خضوع الفنانة مي كساب لعملية جراحية وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بالقلق حيث كشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» قالت فيه: «دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير عملت عملية المرارة والحمد لله أنا بخير».

طمأنت الفنانة مي كساب في تصريحات خاصة إلى «الوطن» الجمهور على صحتها: «أنا الحمدلله بقيت أحسن وبشكر كل الناس اللى دعيتلي».

تعرض ابن الفنان محمود الليثي لوعكة صحية

كان واحدًا من الأخبار الفنية التي أحدثت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي هو خبر تعرض ابن الفنان محمود الليثي لوعكة صحية حيث كشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» قائلًا: «أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون»، وجاء المنشور مصحوبا بصورة لابنه من داخل المستشفى.