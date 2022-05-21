محامي ضحايا مستريح أسوان: «فيه ناس مبلغتش خوفا من الشماتة»

قال محمود عيد، محامي عدد من ضحايا مستريح أسوان، إن هناك مجموعة من الناس لقبوا أنفسهم بـ«المستريحين» قاموا بالنصب على المواطنين في أسوان وعدد من محافظات الصعيد وأخذوا من أموال الناس، وتم تحرير محاضر ضدهم بأكثر من 545 مليون جنيه، «فيه ناس مبلغتش خوفا من شماتة أهلهم».

عيد: المواشي بيعت بمزاد علني بأمر النيابة العامة ووزارة الزراعة

وأضاف «عيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، «بدأنا الإجراءات بالتحفظ على أموال المستريحين، واستجابت النيابة العامة بالتحفظ على ممتلكاتهم وعقاراتهم المملوكة لهم حتى يتم توزيعها على الضحايا، بيعت بعض المواشي في مزاد علني بأمر النيابة العامة ووزارة الزراعة، وتم وضع الأموال في خزينة الدولة تحت تصرف النيابة العامة».

أكثر من 500 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه مصطفى البنك

واستطرد: «أكثر من 500 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه مصطفى البنك، وفي جلسة باكر مش هيكون فيها حد من المتهمين أو أهل الضحايا أو المحامين حاضر للجلسة، فجميعنا ننتظر قرار رئيس المحكمة بالتحفظ على ممتلكات المتهمين، وفيه بلاغات جديدة بتتقدم من ناس جديدة، لأن فيه ناس كتير خايفة تقدم بلاغ أو حصل ليهم ظروف».

وأوضح أن هناك حكما صدر على مستريح المنيا التابع لمحكمة بني سويف بالحكم عليه مدة 15 سنة، مع إلزامه برد الأموال لأصحابها، بخلاف الغرامة المالية الموقعة عليه، «بنطمن الضحايا وبنقولهم مفيش حد هيضيع من حد، والدولة هتدفع ما لديها من خزينة المحكمة من أموال سائلة وذهب، وفيه واحد من المستريحين كان معاه سبائك ذهبية».

وتابع: «دلوقتي بنحضر كشف جديد بأسماء لناس كانوا بيساعدوا المستريحين علشان نقدمهم للمحاكمة، حتى تقوم المحكمة بحجز أموالهم كونهم مساعدين لمثل هؤلاء النصابين».