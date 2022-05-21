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عاجل.. ضبط «زعامة» مستريح أسوان بتهمة الاستيلاء على 44 مليون جنيه من المواطنين

كتب:

محمد بركات
08:38 م | السبت 21 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها إلى النصابين وسارقي أموال المواطنين، حيث تمكنت من القبض على المدعو «زعامة»، مستريح أسوان، بتهمة الاستيلاء على 44 مليون جنيه من المواطنين.

المتهم اشترك مع والده في النصب على المواطنين

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة شتى صور الجريمة ولا سيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، فقد وردت معلومات قطاع للأجهزة الأمنية بقيام (أحد الأشخاص «شهرته زعامة» - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان «متهم ثانوى») بالاشتراك مع والده (مقيم بذات الناحية «صاحب النشاط الرئيسي» – سبق ضبطه) في استلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب «الوعدة»، بقيمة مالية تجاوزت (44 مليون جنيه)، وعدم التزامه بالسداد للمواطنين في المواعيد المحددة.

استهداف وضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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