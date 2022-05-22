القبض على مستريح جديد بأخميم استولى على 2 مليون جنيه

ظاهرة المستريح التي انتشرت بشكل كارثى خلال الفترة الأخيرة، مازالت تضيف كل يوم مستريحا جديد، خاصة بمحافظتي سوهاج وأسوان، حيث ضبطت مباحث مركز أخيمم بالساعات الأولى من اليوم مستريحا جديد بمركز أخميم استولى على 2 مليون جنيه من 6 أشخاص بزعم توظيفها، ولكنه لم يف بوعده.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى مدير المباحث الجنائية بمدير ية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج من المدعو محمد ا م ن، 27 عاما، حاصل علي الثانوية الأزهرية ويقيم بدائرة مركز سوهاج و5 آخرين يقيمون بدائرة محافظة سوهاج، بتعرضهم للنصب.

الإستيلاء على الاموال بزعم توظيفها وعدم الوفاء بذلك

وقالوا إن المدعو عارف ا م ع، 46 عاما حاصل على دبلوم صناعي ، مستريح سوهاج الجديد، يقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، نصب عليهم وحصل منهم على مبالغ ماليه بلغت 2.000.000 جنيه، لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.