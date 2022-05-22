محافظ مطروح: لا شكاوى من امتحاني الشهادة الإعدادية اليوم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، وذلك بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ورضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لافتاً أنه لا توجد أي شكاوى من الطلاب من الامتحانات.

توفير وسائل الراحة بلجان الشهادة الإعدادية

وتفقد محافظ مرسي مطروح خلال جولته لجنة مدرسة مطروح الرسمية المتميزة للغات، ولجنة مدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات، واطمئن المحافظ على توافر كل سبل الراحة والأمان للطلاب، ومن وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى وأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد محافظ مطروح على جميع لجان الشهادة الإعدادية ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، مع توفير الإشراف الطبي بجميع لجان الامتحان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على هامش زيارة المحافظ للجان، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة 11510 طلاب وطالبة يؤدون امتحاناتهم في 110 لجان امتحانية على مستوى المحافظة من الفترة من 21 حتى 26 مايو الجاري.

وأوضح، أنه جرى عقد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها بجميع الادارات والقطاعات التعليمية بمدن المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، ومتابعة الموقف والعملية الامتحانية أول بأول وتذليل أى معوقات تواجه الطلاب أو مسؤولي اللجان وحلها على الفور.