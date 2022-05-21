«التعليم»: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يوميًا ولجان لرصد أي طوارئ

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبدأ من توزيع أوراق المفاهيم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المطبعة المركزية فجرا الساعة 3:30 للإدارات التعليمية الـ33 التابعة للقاهرة ثم يأتي بعد ذلك تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات بتسليمها لمراكز توزيع بكل إدارة تعليمية ثم تتسلمها المدارس مقار اللجان الامتحانية ويتم توزيعها على الطلاب.

غرفة عمليات الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن الامتحانات بدأت اليوم بمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، موضحاً أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً، بعد انتهاء الامتحانات ويتم استلامها وتجميعها لتسليمها مره أخرى إلى الكنترولات، مؤكداً أن غرفة عمليات المديرية التي تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والغرف المركزية على مستوى الجمهورية بمراحلها المختلفة لمتابعة كافة الإجراءات ورصد المواقف للتعامل الفوري معها والتدخل السريع.

وشدد محمد عطية، على التزام جميع الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد، موضحاً أنه يوجد باللجان عدد من 14 إلى 17 طالباً فقط وفقا لمساحة الحجرة الدراسية مقر اللجنة الامتحانية مع توافر طبيب أو اثنين بكل لجنة للاطمئنان على الطلاب، مؤكداً أنه هناك فريق كبير للمتابعة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة منهم بعض الأعضاء تخرج فجراً مع أتوبيسات الإدارات لمتابعة عملية تسليم الأوراق الامتحانية لمركز التوزيع وهناك أيضا لجان مهمتها رصد أي طارئ وضمان سرية الامتحانات.

ونوه مدير المديرية، إلى أنه لا يوجد أي تسريبات في القاهرة ولن يكون، وكما يحظر استخدام الموبايل نهائياً في اللجان، لافتاً إلى أن الامتحان يسير بصورة منتظمة حتى الآن وفي لجان مؤمنة.