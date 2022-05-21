«ختم امتحان العربي» لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يكشف مصدر التسريبات

تداول عدد من مستخدمي منصَات التواصل الاجتماعي، امتحانًا مختومًا لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، والذي يعقد ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية، التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة المقالية التي تغطي أجزاء المقرر الدراسي كالنصوص والأدب والقراءة.

ورقة الامتحان مختومة بخاتم إدارة حلوان

وجاءت الصور المتداولة للامتحان، مختومة بختم إدارة حلوان التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حيث تم تداوله بالتزامن مع انطلاق الامتحان مباشرة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير الامتحان بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، موضحًا أنه في حالة التأكد من صحة تسريبات الامتحانات سيتم التحقيق مع المسؤول عن ذلك، وبالنسبة للطالب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه تم التنيبه على جميع المدارس بمنع دخول اللجان الامتحانية بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي، ومراعة تسليم وتسلم الأوراق في الأوقات المحددة، مؤكداً أن الامتحان حتى الآن يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول أسئلة الامتحان.

وعن تفاصيل أسئلة امتحان اللغة العربية، أكد المصدر أنّ الامتحان وضع من قبل موجهي العموم في المديرية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتتنوع أسئلته ما بين المقالية والموضوعية، موضحاً أن الامتحان انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدرسة كلية السلام الرسمية لغات بنات للوقوف على سير الامتحانات والتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات، مشدداً على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.