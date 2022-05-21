«التعليم»: ورشة عمل لتوحيد معايير تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، لم ترصد أي مشكلات واجهت الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة ورق الطباعة، موضحاً أن الامتحان سار بصورة منتظمة.

توجيه التصحيح في صالح الطالب.. يأخذ كل ذي حق حقه

وشدد «عطية» في بيان صحفي له، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم التنبيه على أعضاء الكنترولات بضرورة الالتزام بتوجيهات وآليات عملية تصحيح الأوراق الامتحانية وعلى موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية خلال الاجتماع اليومي الذي يتم بديوان المديرية بعد انتهاء الامتحان، وأن يكون ورشة عمل لتوحيد معايير التصحيح على مستوى المحافظة وتحقيق العدالة والمساواة، ويكون التصحيح في صالح الطالب وليأخذ كل ذي حق حقه.

وأوضح محمد عطية، أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في التدريب على كيفية حل الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة لمواجهة كورونا

ونوه مدير المديرية، إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصفة مستمرة وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأكد أنه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي، مشيراً إلى أنه تم توفير طبيب زائر لكل مدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب أثناء الامتحانات.