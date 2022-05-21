محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كلية السلام

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، امتحانات نهاية العام (الترم الثاني) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بمدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية «العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع» في 781 لجنة، كما يؤدي 13 طالبا الامتحان في لجنة بمستشفى 57357.

امتحانات محافظة القاهرة

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه يوجد في مدرسة كلية السلام الرسمية لغات التي تفقدها محافظ القاهرة 11 لجنة تضم 201 طالب.

انطلاق الامتحانات بالمنظومة الجديدة

كما تفقد محافظ القاهرة امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى التى تجرى بالمنظومة الجديدة بالمدرسة، وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أنّ الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة دون أي معوقات، إذ يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات، ورفع جميع الإشغالات من حولها.

ورافق المحافظ، محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة. وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة.