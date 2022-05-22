«سايح في دمه».. أول صور للفنان مصطفى هريدي بعد حادث الشيخ زايد

تنشر «الوطن» الصور الأولى للفنان مصطفى هريدي عقب حادث الشيخ زايد، الذي تعرض خلاله لإصابات بالغة بالرأس، عقب اصدام سيارته بأخرى تقل 4 شباب، وأجريت له جراحه عاجلة مرت بسشلام واستقرت بعدها حالته الصحية، قبل أن سيتم حجزه في المستشفى بقرار من النيابة العامة، وسط حراسة مشددة، قبل عرضه صباح باكر، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

ويظهر وجه الفنان مصطفى هريدي في تلك الصور غارقًا في الدماء، وعليه لفافة رأس جراء الإصابات والجروح التي ألمت به، وهو يمضي على محضر الحادث وسط رجال الأمن.

إصابات الضحايا في حادث مصطفى هريدي

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه.

النيابة استمعت لأقوال الضحايا

النيابة استمعت لأقوال المصابين فى الحادث، والذين ذكروا أنهم ف أثناء استقلالهم سيارة ملاكي فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

مصطفى هريدي: اتفاجئت بسيارة الضحايا

ومن جانبه، قال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه، إنه تفاجأ بسيارة الضحايا أمامه، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

بداية الواقعة.. بلاغ يتهم مصطفى هريدي

بداية الواقعة تعود، حينما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي.