هل يوجد جدري قرود في مصر؟.. «الصحة» تكشف التفاصيل كاملة

استقبلت وزارة الصحة والسكان، مجموعة تساؤلات واستفسارات متعلقة بمرض جدري القرود، الذي انتشر في عدد من الدول، حيث أصدرت الوزارة تقريرا رسميا متعلقا بالإجابة على سؤال «ما هو جدري القرود؟»، و«هل يوجد جدري قرود في مصر؟»، حيث طمأنت المواطنين بأنّه لا توجد إصابات أو حالات اشتباه بالمرض داخل مصر، وهناك متابعة مستمرة للوضع العالمي وما يترتب عليه لحظة بلحظة من خلال متخصصين، لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

وترصد السطور التالية، «س و ج» عن كل ما تريد معرفته عن مرض جدري القرود، بحسب تقرير وزارة الصحة والسكان، كما يلي:

ما هو مرض جدري القرود؟

مرض فيروسي حيواني النشأ، وأعراضه تشبه الإصابة بالجدري، لكنه أقل شدة منه.

كيف ينتقل مرض جدري القرود؟

ينتقل مرض جدري القرود عن طريق المخالطة والتلامس بشكل مباشر للحيوانات المصابة، ومن إنسان لآخر عن طريق المخالطة المباشرة لإفرازات المجرى التنفسي لشخص مصاب بالعدوى، أو عن طريق الرذاذ، وقد يتعرض أفراد الأسرة للإصابة، لكن انتقال المرض يحتاج الى وقت طويل من المخالطة.

ما هي طرق الوقاية من مرض جدري القرود؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي لقاحات لمرض جدري القرود، والتطعيم ضد الجدري ناجح للوقاية بنسبة 85% من جدري القردة، لكن هذا اللقاح ليس متاحا للمواطنين، بعد وقفه في أعقاب استئصال الجدري من العالم، ويمكن الوقاية من خلال الابتعاد عن الأشخاص المصابة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع بعضها البعض، والمداومة على غسل اليدين.

هل يحمي لقاح الجدري المائي من الإصابة بمرض جدري القرود؟

لا علاقة بين الجدري المائي ومرض جدري القرود، ولقاح جدري المائي لا يقي منه.

هل يوجد جدري قرود في مصر؟

لم تظهر أي حالات في مصر مصابة بمرض جدري القرود.

ما هي أعراض الإصابة بمرض جدري القرود؟

حمى وقيئ وطفح جلدي على الوجه، ثم يظهر على باقي أجزاء الجسم، فضلا عن تورم الغدة الليمفاوية.