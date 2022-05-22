«الصحة» تعلن إجراءات التعامل مع مرض جدري القرود على مستوى الجمهورية

تنفرد «الوطن» بنشر الإجراءات الأولى لوزارة الصحة والسكان المصرية تجاه مرض جدري القرود، وقالت الوزارة إنه تم إرسال منشورا رسميا لكافة مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية للتعريف بمرض جدري القرود وطرق التشخيص وفترة الحضانة المتعلقة والتشخيص المعملي للمرض.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان تعريف مرض جدري القرود، حيث أكدت أنه يمكن انتقاله من الحيوان إلى الإنسان من خلال الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم أو التقرحات الجلدية أو المخالطة للحيوانات المصابة.

ماهو مرض جدري القرود

وتابعت الوزارة في التقرير الرسمي الذى أرسلته إلى مديريات الشؤون الصحية، أنه يمكن أن يحدث الانتقال من الإنسان إلى الإنسان عن طريق الاتصال الوثيق بإفرازات الجهاز التنفسي أو التقرحات الجلدية للشخص المصاب أو أشياء ملوثة، ويمكن أن ينتقل عن طريق المشيمة إلى من الأم إلى الجنين مما قد يؤدي إلى جدري القرود الخلقي، أو أثناء الولادة وبعدها.

فترة حضانة مرض جدري القرود

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن فترة الحضانة لمرض جدري القرود من 6 إلى 13 يوما، ولكن يمكن أن تترواح من 5 غلى 21 يوما، ويمكن تقسيم العدوى إلى فترة بداية الإصابة ومهاجهة الجهاز المناعي، وتستمر لمدة 5 أيام، ومن أعراضها الحمى والصداع والتهاب العقد اللمفية وآلام في الظهر وآلام في العضلات والوهن الشديد، مشيرة إلى أن التهاب الغدة الليمفاوية هو سمة مميزة لجدري القرود مقارنة بالأمراض الأخري التى قد تظهر متشابهة كالحصبة.

وتابعت أنه يمكن أن يبدء التقرح الجلدي عادة في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من ظهور الحمى، يميل إلى الطفح الجلدي ويكون أكثر تركيزا على الوجه، لافتة إلى أن مرض جدري القرود يشفى ذاتيا عادة وتستمر أعراضة لمدة 4 أسابيع ويكون أكثر شيوعا بين الأطفال.

هل يوجد جدري قرود في مصر؟

وفيما يتعلق بالتشخيص، في حال الاشتباه بالإصابة بمرض جدري القرود، يجب على العاملين الصحيين جمع العينات ونقلها بأمان، وتأكيد الحالات تكون من خلال العينة، وعن العينات يجب أن تخزن في أنبوب جاف ومعقم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الجدري يكون فعال للوقاية من مرض جدري القرود وليس تطعيم الجدري المائي، وأن هناك فرق بينهما، وأن اللقاح لم يعد متاحا نظرا لاختفاء مرض الجدري من العالم.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن أن مصر خالية من الإصابات بمرض جدي القرود.