سعر طبق البيض اليوم الاثنين 23-5-2022 في الأسواق المحلية

أطباق البيض بكل أنواعها واحدة من الأطعمة التي لا غنى عن تناولها وتحديدًا خلال وجبة الإفطار أو العشاء، فضلا عن تناولها «مسلوقة» دون إضافات لمن يتبعون نظام غذائي صحي لاحتوائها على البروتين الذي يعد مهما لصحة الجسم وبناء العضلات.

واليوم الاثنين الموافق 23 مايو الجاري، نستعرض في هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

ووفقا للتصريحات الخاصة التي أدلى بها رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى «الوطن»، فإن هناك استقرارًا في الأسواق بالنسبة لأسعار البيض، إذ سجل اليوم طبق وكرتونة البيض قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا، فيما وتراوح سعر طبق البيض في المزارع بين 51 و52 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر

أما عن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم فيصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، فيما تراوحت قيمته في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

وفي جولة أجرتها «الوطن» داخل الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، سجلت أسعار البيض بنوعيه الأحمر والأبيض كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الاثنين 23-5-2022، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين الذي يحتوي على 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

- وجاء سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن ففي الأسواق سجلت الدجاجة الكاملة وزن كيلوجرام ما بين 72 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة، فيما سجلت صدور دجاج مخلي دون عظم 90 جنيهًا، وطبق أجنحة تراوح ما بين 45 إلى 55 جنيهًا.