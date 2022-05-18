سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 18-5-2022 في الأسواق المحلية

يدخل البيض في مكونات الكثير من الوجبات والوصفات المختلفة، ما يجعل العديد من محبي تناول البيض يحرصون على معرفة سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، كما أنّ هناك فئة كبيرة تتخذ من البيض مصدرا أساسيا للبروتين في طعامهم.

واهتماما بما يبحث المتابعون والقراء عنه بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبدلعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء، وصل إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض في المزارع إلى قيمة تتراوح بين 51 و52 جنيهًا، متوقعا استقرار سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، إذ تشهد في الوقت الراهن جميع أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق.

وأضاف السيد، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر وصل اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو، إلى قيمة تراوحت في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين بين 58 و60 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وجاء سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 18 مايو، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الأربعاء 18-5-2022 التي تتكون من 30 بيضة بين 70 و90 جنيها.

- وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء، والذي يحتوي على 10 بيضات من 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وجاء سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.