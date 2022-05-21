سعر طبق البيض اليوم السبت 21-5-2022 في الأسواق المحلية

من أرخص المنتجات والسلع التي تحتوي على البروتين الذي يعد مهما لصحة الجسم وبناء العضلات هو البيض، لذا تهتم ربات المنازل بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض، لتناوله في وجبة الإفطار والعشاء واستخدامه أيضا في تحضير العديد من الوجبات والحلويات المختلفة.

وفيما يلي نستعرض في هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت الموافق 21 مايو من عام 2022، وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة إلى «الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

وقال عبد العزيز سيد، إن هناك استقرارًا في الأسواق بالنسبة لأسعار البيض.

وقال عبدالعزيز، إنسعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت، وصل إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض في المزارع بين 51 و52 جنيهًا.

ووصل سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم السبت الموافق 21 مايو، إلى قيمة تراوحت في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وجاء سعر طبق البيض اليوم الجمعة 21 مايو، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم السبت 21-5-2022، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيها.

- وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت والذي يحتوي على 10 بيضات من 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا .

- وجاء سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.