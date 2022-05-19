سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 19-5-2022 في الأسواق المحلية

تستخدم ربات المنازل والشيفات في المطاعم، البيض في تحضير العديد من الوجبات والأصناف المختلفة من الأطعمة والحلويات أيضا، كما أنه يعد ضروريا في الأنظمة الغذائية المختلفة، مما يجعل العديد من محبي تناول هذا المنتج الغني بالبروتين يبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي.

واهتماما بما يبحث المتابعون والقراء عنه بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 19 مايو من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أشار إلى استقرار أسعاره في الأسواق اليوم.

سعر طبق البيض اليوم

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس، وصل إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وقال عبدالعزيز سيد، إن سعر طبق البيض في المزارع وصل إلى قيمة تتراوح بين 51 و52 جنيهًا، متوقعا استقرار سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، إذ تشهد في الوقت الراهن جميع أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر وصل اليوم الخميس الموافق 19 مايو، إلى قيمة تراوحت في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين بين 58 و60 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وجاء سعر طبق البيض اليوم الخميس 19 مايو، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس 19-5-2022، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيها.

- وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الخميس، والذي يحتوي على 10 بيضات من 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وجاء سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.