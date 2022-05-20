سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 20-5-2022 في الأسواق المحلية

في العديد من المناسبات تختار ربات المنازل صنع الحلوى والتورتة بيديها والاحتفال بأعياد الميلاد، لذا يهتمون بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض، حيث يستخدم البيض في تحضير العديد من الوجبات المختلفة، كما أنه يعد ضروريا في الأنظمة الغذائية لكونه مصدر هام للبروتين رخيص الثمن مقارنة باللحوم البيضاء والحمراء.

وفي هذا الصدد، نستعرض في هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 20 مايو من عام 2022.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إن هناك استقرارًا في الأسواق بالنسبة لأسعار البيض.

سعر طبق البيض اليوم

وقال عبد العزيز سيد، إنّ سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة، وصل إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض في المزارع بين 51 و52 جنيهًا.

ووصل سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة الموافق 20 مايو، إلى قيمة تراوحت في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وجاء سعر طبق البيض اليوم الجمعة 20 مايو، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الجمعة 20-5-2022، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيها.

- وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الجمعة، والذي يحتوي على 10 بيضات من 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وجاء سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.