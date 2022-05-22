أحد ضحايا حادث الفنان مصطفى هريدي: عندي فقدان ذاكرة ومش فاكر أي حاجة

بعد تصدر اسم الفنان الشهير مصطفى هريدي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض عليه بسبب وقوع حادث تصادم، وكان ضحيته 4 أشخاص مصابين بإصابات بالغة بمنطقة الشيخ زايد.

قال بلال ماهر، أحد الضحايا المصابين في الحادث، إنه كان يقابل بعض أصدقائه، في منطقة الشيخ زايد، مستقلين سيارة، معبرًا بقوله: «من المفترض لما يكون فيه مطب في السكة العربية طبيعي بتهدي سرعتها، لكن ده محصلش، واتفاجئنا بالعربية بتخبط فينا من ورا ومحسيتش بنفسي غير دلوقتي، وكل اللي اعرفه إن فيه عربية دخلت فينا».

وأضاف «بلال»، خلال لقائه مع جريدة «الوطن»، أنه لا يتذكر أي شيء عن الحادث، وأن بعض الأشخاص هم من سردوا له التفاصيل: «الناس قالوا إننا اترمينا على الأرض وأغمي علينا في الشارع، وتم نقلنا لمستشفى الشيخ زايد، والتقارير الخاصة بحالتي مكتوب فيها إني بعاني من مشكلة في العمود الفقري، الحوض، وفقدان ذاكرة مؤقت، يعني ممكن أكون قاعد معاك دلوقتي ومفتكرش أي حاجة، والدكتور قال إن الحالة دي هتستمر حوالي من 15 إلى 20 يوم».

وتابع «بلال» أنه لا يتذكر أي شيء وقع بعد الحادث، سوى أنه كان يحتفل بعيد ميلاد صديقه «عبدالله»، لكنه لا يتذكر عنه شيئا: «إحنا كنا خارجين علشان نفك عن نفسنا شوية، وإحنا خارجين بالعربية مش بنجري لأننا خارجين نتفسح، واللي كان سايق العربية ودخل فينا مش عارفين كان سايق على سرعة كام، واللي اعرفه إن الوقت كان متأخر يعني مفيش زحمة».

وأشار «بلال» إلى أن الفنان مصطفى هريدي، المُتسبب في الحادث، استحالة يكون في كامل وعية أو فايق، لأن الطريق كان فاضي: «هو فرم العربية، وأنا حاليا مش طالب حاجة من ربنا غير إننا نقوم بالسلامة مش أكتر».