29 مايو.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا، يوم الأحد الموافق 29 مايو الجاري، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ونشرت دار الأوبرا المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حفل الفنان مدحت صالح وفرقته الموسيقية بالمسرح الكبير #دار_الأوبرا_المصرية الأحد 29 مايو 2022».

وأشار إلى طرح التذاكر الخاصة بحفل الفنان مدحت صالح، من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية، لافتة إلى أن الحفل سيكون بقيادة المايسترو عمرو سليم.

مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

حفل مدحت صلاح، يعد واحدًا من بين عدة حفلات لعدد مميز من النجوم، تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال شهر مايو الجاري، التي انطلقت مع بداية الشهر، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن الفنان مدحت صالح، قدم مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا افتتح من خلال الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا، الذي أقيم للمرة الأولى في محافظة الشرقية بتنظيم من دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر تحت رعاية وزارة الثقافة.

تفاصيل مهرجان تل بسطا

وانطلق مهرجان تل بسطا في محافظة الشرقية يوم الجمعة الماضي، لمدة 3 أيام تنتهي مساء اليوم الأحد بحفل غنائي كبير للفنان علي الحجار.

وخلال المهرجان شارك أيضا عدد آخر من الفنانين الشباب، منهم مروة ناجي وإيمان عبد الغني وياسر سليمان ومحمد الخولى.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان مدحت صالح الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، الذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني لعام 2022، وشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.