أسعار تذاكر حفل مدحت صالح ضمن سهرات دار الأوبرا الرمضانية

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل ختام ليالي السهرات الرمضانية بدار الأوبرا المصرية، والتي تقام هذا العام في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، وذلك يوم الجمعة 22 أبريل الجاري على مسرح النافورة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويقدم مدحت صالح بصحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية خلال الحفل، باقة متنوعة ومميزة من أجمل الأعمال الفنية القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض تترات الأعمال الدرامية.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

يتم حجز تذاكر حفل مدحت صالح عبر موقع دار الأوبرا المصرية الإلكتروني، والتي جرى طرحها بأربع فئات متنوعة، إذ جاءت الفئة الأولى والأعلى بسعر 410 جنيهات، وطُرحت الفئة الثانية بسعر 360 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفئة الثالثة من تذاكر الحفل 260 جنيهًا، وسجلت الفئة الرابعة والأقل بقيمة 160 جنيهًا.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تقيم حفلات السهرات الرمضانية 2022، في الفترة من 12 وحتى 22 أبريل الجاري، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والفرق الفنية، منهم الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا، علي الحجار ومدحت صالح، ومن تونس تشارك الفنانة غالية بن علي، والفنانة اللبنانية لينا شاميميان، فيما تشارك كل من فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية، فريق براس ساوند باند والشيخ ياسين التهامي في سهرات الإنشاد الديني.

أماكن حفلات السهرات الرمضانية

وتقام الفعاليات بدار الأوبرا المصرية وعدد من المسارح التابعة لها والموجودة على مستوى الجمهورية، وهي: «المسرح المكشوف ومسرح النافورة، بالإضافة إلى معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، أما في محافظة الإسكندرية فتكون الحفلات على مسرح سيد درويش، فضلا عن دار أوبرا دمنهور».

وانطلقت أمس أولى السهرات الرمضانية بالأوبرا تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وجمعت الليلة بين حالة من السمو الوجداني الذي قدمتها فرقة الحضر للإنشاد الصوفي على مسرح النافورة، الذي تزين بديكورات فنية ذات طابع إسلامي، وبين الأعمال العربية والغربية التي قدمها فريق براس ساوند باند.