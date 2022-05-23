سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-5-2022 في البنوك المصرية

كشفت عدد من البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، عن سعر بيع وشراء الدينار الكويتي، اليوم فى كل من بنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، إضافة الى كل من بنك أبو ظبي الإسلامي والمصرف المتحد.

واستمرارًا للخدمات التى تواصل «الوطن» تقديمها لقرائها بشكل دائم ويومي، سعر الدينار الكويتي في القطاع المصري اليوم، وذلك وفق آخر التعاملات التى وردت اليوم الاثنين 23 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي بنك مصر

داخل بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي 57.27 جنيه للشراء مقابل 59.74 جنيه للبيع، في حين سجلت العملة الكويتية داخل المصرف المتحد 55.18 جنيه للشراء، مقابل 59.72 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الاثنين، ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في أبو ظبي الإسلامي

سجلت اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 قيمة العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.45 جنيه للشراء مقابل 57.93 جنيه للبيع، وذلك بناء على آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي نحو 59.74 جنيه للبيع مقابل 57.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم سعر الدينار الكويتي نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.68 جنيه للبيع، وفق آخر التعاملات اليوم فى البنك التجاري الدولي، فيما وصلت قيمة وسعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 59.77 جنيه للبيع مقابل 55.92 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

كما سجلت سعر بيع وشراء العملة الكويتية اليوم، بالبنك المركزي المصري، نحو 59.79 جنيه للشراء، مقابل 59.49 جنيه للبيع.