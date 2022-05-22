مستشار مدير «مستقبل مصر»: المشروع ساهم في سد فجوة منتج السكر

أكّد الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي لمدير مشروع «مستقبل مصر» أنَّ مشروع مستقبل مصر يمثل قيمة مضافة وسيسهم في سد الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض السلع الغذائية الإستراتيجية الهامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنَّ ساهم في سد فجوة منتج السكر، بإجمالي إنتاج 5 ملايين طن بنجر سكر لمصانع السكر، بإجمالي إنتاج أكبر من 715 ألف طن سكر في 3 سنوات.

المشروع بدأ بزراعة 4 آلاف فدان حتى الوصول لزراعة 40 ألف فدان

وقال المستشار الزراعي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، والمذاع عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، إنَّ المشروع بدأ بزراعة 4 آلاف فدان وهذا العام تمت زراعة 40 ألف فدان، موضحًا أنَّه مستهدف في عام 2024 الوصول لـ350 ألف فدان بقيمة إنتاجية تساوي مليون طن قمح، بما يسهم في تقليل الفجوة وإنتاج 60% من الاحتياجات بالسوق المصري واستيراد 40%».

مشروع مستقبل مصر: لا يوجد اكتفاء ذاتي لدولة من كل المحاصيل

وأجاب المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر على سؤال «متى تصل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟»، قائلًا: «لا يوجد اكتفاء ذاتي لدولة من كل المحاصيل، إذ مورد المياه هو الذي يحدد ذلك».