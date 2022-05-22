عصام السقا ينعي ضحايا حادث انقلاب «ميكروباص» المنيا بكلمات مؤثرة

نعي الفنان عصام السقا ضحايا حادث انقلاب «ميكروباص» على كوبري قرية البرجاية بمحافظة المنيا الذي وقع أمس السبت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ونشر عصام السقا صورة لـ«الميكروباص» بعد رفعه بواسطة «ونش» عقب الحادث، وعلق على الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «خالص التعازي لأسر المغفور لهم بإذن الله ضحايا حادث انقلاب ميكروباص كوبري قرية البُرجاية محافظة المنيا أثناء عودتهم من الجامعة، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين في الحادث والسلامة للجميع».

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تداعيات الحادث، وانتقل إلي مكانه رفقة نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وأمر بالدفع بسيارات إسعاف وفرق التدخل السريع للبحث عن المفقودين، وطالب بالتنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية اللازمة لعدم تعطيل الطريق.

عصام السقا: سعيد بردود الفعل علي «وسط البلد»

وفي سياق مختلف، يتابع عصام السقا ردود الفعل إزاء دوره في مسلسل «وسط البلد» المعروض حالياً عبر إحدي المحطات الفضائية، مؤكداً أن شخصية «سعيد الجارحي» مختلفة تماماً عن سابق أدواره في الدراما التليفزيونية.

وأعرب السقا في تصريحاته لـ«الوطن» عن سعادته بالتعاون مع الفنانة سميرة عبد العزيز التي تجسد دور والدته بحسب الأحداث، مؤكداً أنه يشعر بأنها والدته الحقيقية من فرط حنانها وطيبتها، كما أنها تتعامل معه وكأنه ابنها، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة «وسط البلد» جمال عبد الناصر، ناصر سيف، سماح السعيد، أحمد كشك وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد شفيق.

«الاختيار» آخر أعمال عصام السقا في دراما رمضان

وكانت آخر أعمال عصام السقا في الدراما التليفزيونية مشاركته في ملحمة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» في رمضان الماضي، حيث حاز تجسيده لشخصية للنائب محمد عبد العزيز على إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك في البطولة كلا من ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.