عصام السقا ينعى طفلة بعد وفاتها بالسرطان: «شوفت فيها معاني الأمل والرضا»

نعى الفنان عصام السقا، الطفلة «آية محمود دياب»، إحدى متابعاته، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات، إثر إصابتها بمرض السرطان، واصفًا إياها بأنها «ملاك من ملائكة المرض اللعين».

كانت بطلة صغيرة وبتقول لي الحمد لله دايمًا

ونشر عصام السقا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا تجمعه بالطفلة الراحلة، قائلًا: «آية محمود دياب، من محافظة المنيا، كانت بطلة صغيرة، شوفت فيها كل معاني الأمل والرضا، كانت دايمًا بتقول لي الحمد لله»، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، معقبًا: «ربنا يرحمك ويصبر أهلك، ادعوا لها يا جماعة».

نشاط فني لـ عصام السقا في رمضان 2022

وشارك عصام السقا، في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، حيث جسد دور محمد عبدالعزيز مؤسس حملة تمرد التي قامت بجمع توقيعات من المواطنين لعزل محمد مرسي، وإسقاط حكم الإخوان المسلمين.

وشارك عصام السقا بخلاف "الاختيار" في عدد من الأعمال الرمضانية من بينها مسلسل «يوتيرن» مع توفيق عبدالحميد وريهام حجاج، بالإضافة إلى مسلسل الكارتون «يحيي وكنوز» الذي يستعرض في حلقاته الفترة الزمنية القديمة عصر الأسر القديمة، مع وجود عدد من الأحداث التاريخية المهمة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد العوضي، أشرف عبدالباقي، أحمد الرافعي، جلال الهجرسي، جهاد أبوالعينين، ومن تأليف محمد عدلي وإخراج تليفزيوني محمد عيد وإخراج صوتي عماد إسماعيل.