أسعار السيارات نيسان صني 2022 في مبادرة الإحلال

أعلنت وزارة المالية عن الجدول الجديدة لأسعار السيارات المشتركة في مبادرة إحلال السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

مبادرة إحلال السيارات

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن جدول أسعار السيارات التي يتم إحلالها في المبادرة تم تنفيذه منذ 18 يناير 2022.

وأوضح عوض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات نيسان صني الأكثر سحبا في السيارات الملاكي موديلات 2022 و2021 بفئاتها تبدأ من أسعار 177 ألف جنيه للفئة الأولى، وسعر الفئة الثانية يبدأ من 196 ألفا، والفئة الثالثة تبدأ من 209 ألف جنيه AT Mid والسيارة نيسان صنى الفئة الرابعة يبدأ سعرها 220 ألف جنيه.

مواصفات وأسعار نيسان صني 2022

يُذكر أن الوكيل المحلي لسيارات نيسان صني أعلن عن أسعار سيارات نيسان صني موديل 2022 الفئة الأول بقيمة بلغت 189.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 211 ألفًا، والفئة الثالثة بـ224.5 ألفًا، والفئة الرابعة بـ 235.5 ألف جنيه في السوق المحلية.

نيسان صني

السيارة نيسان صني تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات «أوتوماتيك»، ووفقًا للبيانات المعلنة عن نيسان صني تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4425 مم

العرض 1695 مم

الارتفاع 1500 مم

سعة الشنطة الخلفية 490 لترا