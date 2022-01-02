أسعار السيارات داخل «مبادرة الإحلال» في عام 2022

مر عام كامل على إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة المتقادمة التي تخطى تاريخ إنتاجها 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في إطار خطة الدولة لإحلال المركبات التي انطلقت منذ يناير 2021.

وتضم قائمة السيارات الجديدة داخل المبادرة التي جاءت بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو 8 ماركات من السيارات المجهزة للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي- بنزين) تنتمي لماركات تجارية صينية وروسية يتم تجميعها داخل مصر.

المحافظات التي تطبق بها مبادرة إحلال السيارات

وتطبق مبادرة إحلال السيارات بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، إلى جانب محافظات القناة، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالإضافة إلى البحر الأحمر.

وتتنوع أسعار السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي داخل "مبادرة الإحلال" لتبدأ من 147.600 ألف جنيه وتصل إلى 275.500 ألف جنيه، وأتاح البنك المركزي المصري تسهيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة (من خلال 31 بنك) بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات).

خصومات من شركات التأمين

ووفقاً للموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات على الإنترنت تقدم شركة مصر للتأمين خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة علاوة على تقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين في المبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة في حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة، بالإضافة إلى تقديم شركة مصر لتأمينات الحياة خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك في المبادرة.

كما يحصل المشاركون داخل مبادرة الإحلال على الحافز الأخضر وهو حافز من الدولة للتشجيع على المشاركة يتمثل في دفع مقدم السيارات بالنسبة للتقسيط أو جزء من قيمة السيارة في حالة السداد النقدي، يصل إلى نحو 10 % بالنسبة للسيارات الملاكي بحد اقصي 22 ألف جنيه بينما ترتفع النسبة للسيارات التاكسي إلى 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه وأخيرا 25% بالنسبة للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه .

وتنشر "الوطن" في الجدول التالي أسعار السيارات داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الملاكي بالتقسيط على 7 سنوات..